Sérgio Conceição e a expulsão no Bessa: «Não é normal um palavrão num momento mais efusivo?»

Sérgio Conceição abordou a sua expulsão no Bessa e não entende por que razão o caso foi tão empolado. O treinador do FC Porto, que compareceu na sala de imprensa para fazer a antevisão do encontro de amanhã, com o Portimonense, diz que se limitou a soltar um palavrão num momento efusivo."Ninguém gosta de ser expulso e nestas três expulsões que tanto falam não apanhei qualquer castigo, não fiz nada de grave para que isso acontecesse. Uma vez saí da área técnica, noutra aconteceu mesma coisa e agora foram os festejos. O jogo contra o Boavista foi difícil, foi um dérbi muito intenso e estávamos precavidos para isso. Não contava que o Boavista não jogasse futebol. Outro candidato ao título que foi ao Bessa e sofreu 12 faltas, conta nós foram mais do dobro", analisou o treinador."Olhando para o jogo, conhecendo o ambiente do Bessa, tendo quatro ou cinco 'amigos' que estavam atrás de mim a dizer palavras 'bonitas', que gostavam de mim... A ver o banco do Boavista, não digo o treinador, que às vezes estava na linha do meio-campo, constantes faltas para amarelo... Foi uma batalha! Quando marcámos o golo aos 95 minutos, comemorei com um palavrão pelo meio... Dizem que é inadmissível! E depois ouvi nos programas de TV dizer, que era uma vergonha, mas não falaram do tempo útil de jogo. Falou-se apenas da minha expulsão e de um possível penálti", prosseguiu."No golo do Éder, ninguém soltou um palavrão quando festejam? Tirando na missa... Não é normal num momento mais efusivo, num golo? Para mim todos os golos do FC Porto são golos do Éder, são vividos com paixão, têm de me meter numa jaula ou algo do género. O que fiz de mal? O que é que eu disse de mais?"