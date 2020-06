Sérgio Conceição e a falta do público: «Não estava à espera que o impacto fosse tão grande»

Sérgio Conceição fez esta segunda-feira a antevisão ao jogo com o Aves, encontro da 27.ª jornada da Liga NOS agendado para as 21h15 de amanhã. Além de se pronunuciar sobre a nomeação de Carlos Xistra para a partida, do castigo de Alex Telles ou da aposta dos dragões nos jogadores da formação, o treinador voltou ao tema dos jogos sem a presença de adeptos e garantiu que não está a "olhar para os outros": "Se não ganharmos o nosso jogo ficamos com a vida muito difícil", sublinhou.





Análise ao Aves: É um jogo de campeonato. À medida que caminhamos para o fim, as equipas têm as suas ambições ainda como é o caso do Aves. Estão numa situação difícil, mas matematicamente ainda é possível. Espera-nos um jogo num campo tradicionalmente difícil.





Não olhamos para os outros. Se não ganharmos o nosso jogo ficamos com a vida muito difícil. Temos de focar-nos no jogo de amanhã. Claro que estamos atentos ao rival que luta connosco pelo título, mas estamos focados na nossa equipa, na equipa que vai estar na nossa frente e na estratégia que eles vão utilizar. O resto não podemos controlar e não vale a pena pensar muito.O ambiente é estranho para toda a gente, independentemente dos objetivos das equipas. Temos discutido entre nós as melhores soluções para a equipa se exibir ao melhor patamar que a equipa se pode exibir. Devo confessar que não pensei que fosse assim tão acentuada esta ausência dos adeptos, não pensei que se fosse sentir assim tanto esta ausência dos adeptos. Mas faz falta. Aqui ou acolá o jogador está ligado e tem acontecido também no resto da Europa alguns erros, algumas falhas de concentração, que devem acontecer por essa razão. Não podemos esquecer que foram perto de 3 meses e quando vamos de férias são cerca de mês e meio. É tudo novo nesse sentido. Acredito que à medida que se vai jogando as coisas vão melhorando.Estava à espera do ambiente, mas não estava à espera que o impacto fosse tão grande. Há um equilíbrio maior. Cada vez mais se trabalha melhor. A equipas têm equipas técnicas bastante competentes. A qualidade nos clubes grandes tem decrescido ao longo do tempo, no que diz respeito às grandes aquisições, agora é impossível...: Não devo desviar o meu foco do jogo de amanhã. Todos sabemos a importância de figuras de peso como ele. Estamos focados no campeonato e na final da Taça de Portugal.