Sérgio Conceição e a gestão da equipa: «Não foi a pensar no Chelsea, mas sim neste jogo»

Sérgio Conceição mostrou-se satisfeito com a vitória sobre o Tondela, por 2-0, enaltecendo a forma como a equipa soube cumprir tudo aquilo que tinha preparado para este encontro.





"Ter bola, mas com objetividade, percebendo o espaço que o Tondela deixava. Na construção, tentámos atrair o adversário, explorar as costas dos médios. Conseguimos uma ou outra vez com o Corona e Otávio muito bem nesse papel. Os nossos laterais a subir e a criar perigo. O jogo interior bem, o exterior importante, com profundidade quando foi necessário. O golo aparece depois de alguma preparação, com um passe fantástico do Pepe. Em todos os momentos no que preparámos estivemos muito competentes. Na segunda parte, com uma reação do Tondela, mas não me lembro de uma ocasião de perigo. Nós criámos, mesmo não tendo tanta bola tivemos oportunidades. Foi um jogo bom da nossa parte. No meio de uma eliminatória, com viagens e o desgaste normal e natural de uns quartos-de-final da Liga dos Campeões. Tentei na frente dar alguma frescura à equipa. Não foi a pensar no Chelsea, mas neste jogo. Precisamos de gente a fazer o que eles fizeram com e sem bola", começou por dizer, à SportTV.Questionado sobre as opções que tomou, com alguma gestão, Conceição revelou que Sérgio Oliveira não foi titular por questões físicas. "O Sérgio teve um problema muscular e era arriscado jogar de início. Podia usá-lo por algum tempo, mas não muito. Não está totalmente recuperado. Está bem para jogar, mas temos de te atenção, porque tem jogado muito. Estávamos conscientes de que não era a melhor opção ser titular hoje. Os outros jogaram com mérito. Temos um grupo forte, competitivo, que me dá garantias num jogo decisivo como este. Estamos a 8 pontos do líder, agora a 5... Nós olhamos para todos os jogos como uma final. Tenho confiança em todos", garantiu.Quanto ao jogo do Chelsea, as escolhas são claras: "Como fiz hoje. Olhar e escolher os melhores para iniciar o jogo. Muitas vezes somos competentes, também erro, mas é sempre com o pensamento de dar o melhor para ganhar os jogos".