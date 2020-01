Sérgio Conceição e a importância da roda: «É um momento de partilha»

A habitual roda após o apito final de cada jogo tornou-se uma imagem de marca do FC Porto de Sérgio Conceição. Ora, esta quinta-feira, o técnico explicou a importância deste mesmo momento para o crescimento do plantel, sublinhando, sobretudo, a partilha que aí acontece.





"É um momento de partilha. Um momento que, por vezes, só olhar nos olhos uns dos outros nos faz sentir que o silêncio é a melhor forma de falar. Outras vezes designo um jogador porque penso que esse jogador pode ser importante pode ser importante na mensagem que passa de acordo com o que pede esse mesmo momento. É algo especial que criei, no fundo, para ajudar aquilo que é essencial, que é que a equipa esteja sempre a crescer dentro de um patamar elevado. Continuo a achar que é um momento que ajuda a equipa a crescer", referiu.Questionado sobre o ambiente que se cria em torno da equipa quando os resultados não são positivos, o técnico optou por olhar para o lado positivo. "Quando empatamos um jogo - não é quando perdemos um jogo – sentimos o ambiente e a atmosfera que se criam à volta do clube, dos jogadores e da equipa técnica. Isso não deixa de ser também um sinal positivo, porque o FC Porto é um clube histórico com o hábito de vencer", apontou, numa entrevista à Revista Dragões.