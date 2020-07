Sérgio Conceição e a indignação de Marega: «Resolve-se em família»

Moussa Marega ficou irritado por não ter sido ele a marcar o penálti que conquistou nos descontos do Tondela-FC Porto (1-3) e não o escondeu em pleno relvado. Sérgio Conceição, questionado sobre o tema, desvalorizou.





Marega quis bater penálti, Sérgio Conceição não deixou e o maliano ficou irritado



Marega quis bater penálti, Sérgio Conceição não deixou e o maliano ficou irritado

"É um tema que se resolve em família, é um grandíssimo profissional, trabalha muito. O Fábio Vieire é jovem, é um menino que está a aparecer. É um momento menos bom do jogador, mas não há de ser o primeiro e que não afeta em nada naquilo que é o espírito do grupo. O treinador tem de falar com todos no final do jogo. Está tudo resolvido entre os dois", disse o treinador portista à Sport TV.