Sérgio Conceição e a lesão de Nakajima: «Nada bonita de se ver»

O FC Porto recebe na terça-feira o Varzim (18 horas), em jogo dos quartos de final da Taça de Portugal e Sérgio Conceição garante que olha para o jogo "de forma isolada", sem apontar a uma rotação da equipa.





"Olho para o jogo de forma isolada, sem pensar no campeonato que vem a seguir. Há que ver que adversário temos pela frente, as suas características. São jogos a eliminar, não há tempo para recuperar. Não pensamos noutra situação. O Nakajima, infelizmente, está fora por incapacidade física: terminou o último jogo [com o Moreirense] com a situação de uma lesão nada bonita de se ver, tinha um hematoma grande na perna. Todos os outros, à exceção de Corona [castigado] e Pepe, que já estava na enfermaria, estão disponíveis para dar o seu contributo. Preparamos o jogo com o intuito de o ganhar, sem pensar no que vem mais para a frente", afirmou esta segunda em conferência de imprensa.