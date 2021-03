Sérgio Conceição e a lesão de Pepe: «Tem sentido um incómodo no gémeo e hoje ressentiu-se»

Para lá de ter falado da confusão com Paulo Sérgio, Sérgio Conceição abordou em conferência de imprensa o estado clínico de Pepe, defesa central que teve de ser substituído ainda na primeira parte do duelo com o Portimonense.





"Vamos avaliar amanhã, temos um tempo. Agora também há seleçoes, mas isso não tem nada a ver com a lesão. O Pepe tem sentido um incómodo no gémeo de algumas semanas para cá e hoje ressentiu-se", declarou o técnico.