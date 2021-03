Sérgio Conceição e a motivação aos jogadores: «Se tiver de fazer o pino, faço...»

Sérgio Conceição abordou ainda esta sexta-feira a eliminação da Taça de Portugal nas meias-finais aos pés do Sp. Braga e a atitude dos jogadores.



"A confiança é total em toda a gente, mas há jogadores que acabam a época com mais minutos do que outros. Não vou ser politicamente correto porque não é assim. O que eu faço não é qualquer tipo de gestão, somos o FC Porto e queremos ser competitivos em todas as competições, mas tem havido uma carga competitiva acima do normal, pouco tempo de férias... Tudo tem o seu reflexo num plantel, todos sofreram não apenas o FC Porto. Se olharmos para trás, há cinco ou sete anos, os jogadores que jogavam em Portugal hoje estão em alguns dos melhores campeonatos do Mundo. O jogo da Taça foi muito mau para nós. Estive até às 3 da manhã a picar o jogo todo, quero discutir isso com os jogadores, é um jogo que não é para esquecer, é para lembrar. Olhar bem para as imagens, picar o jogo da melhor forma e mostrar aos jogadores. Não é possível cometer os erros que cometemos. Fico muito aziado se faltar algum tipo de atitude aos jogadores, não só no futebol como na vida, quando falta isso falta tudo. Muitas vezes não é que eles não queiram, eu tenho de os motivar, se tiver de fazer o pino ou me despir... Quero que eles entrem bem. Tentamos ser o mais competitivos possível", disse na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Gil Vicente (18 horas).



E prosseguiu: "Temos de olhar para o momento e para o jogos, para a diferença como a equipa e para as coisas positivas. Sem puxar dos galões. Nestes 3 anos e meio de Taça, 26 jogos, 24 vitórias. Há que refletir, trabalhar em cima dos erros individuais e coletivos da equipa e olhar para o próximo jogo para fazer melhor do que fizemos anteriormente. Olhar para as lacunas, com maturidade, sabendo a responsabilidade de cada um aqui dentro. Como treinador, assumirei a responsabilidade, sou assim por natureza, estou habitudado. Dentro do mau momento não podemos esquecer o que estes jogadores fizeram. Custa-nos ser eliminados, seja Taça da Liga, de Portugal ou de barro, gosto de ganhar! Somos muito competitivos, às vezes o adversário tem mérito, não podemos esquecer que o Braga tem mérito".