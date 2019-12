Sérgio Conceição e a mudanças recentes: «Precisávamos de mais criatividade»

Nakajima e Otávio têm coincidido nos onzes mais recentes de Sérgio Conceição, muito por força de uma alteração tática promovidade pelo técnico. O japonês tem jogado a dez, ao passo que o brasileiro tem sido utilizado no duplo pivô do meio-campo. Uma alteração que tem dado frutos e que o treinador fez questão de explicar.





"Mudei porque senti que a equipa necessitava de criatividade. Não só na zona de criação, mas também numa primeira e segunda fase de construção de jogo. Liderar um balneário requer uma característica: ser justo e genuíno. Eu utilizei o Loum e o Danilo num jogo importante e depois de uma semana difícil. Houve aqui alguns problemas disciplinares. Era um jogo de extrema importância. Pelas características e pelo jogo do Boavista, o Danilo e o Loum fizeram um jogo muito positivo. E a partir do momento em que têm prestações positivas, só têm que dar continuidade. Aqui há o mérito do jogador em agarrar a oportunidade. Quando sinto que as coisas estão a correr bem, continuam os jogadores que acho que podem ser interessantes naquele momento. A partir do momento em que vejo que estamos a ganhar e que estamos a fazer muitas coisas que não acho positivas, tenho que mudar. E isso eles sabem", apontou.