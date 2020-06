Conceição e a nomeação de Carlos Xistra: «Que a equipa de arbitragem seja uma não notícia»

Sérgio Conceição fez esta segunda-feira a antevisão da visita do FC Porto ao Aves e, ao ser confrontado com a nomeação do árbitro Carlos Xistra para o encontro da 27.ª jornada da Liga NOS, o técnico dos dragões recusou qualquer polémica e não quis considerá-la como uma espécie de provocação.





"Desejo que a equipa de arbitragem seja uma não notícia e com isto estou a dizer tudo.", afirmou Sérgio Conceição em conferência de imprensa.Mais à frente, perante a insistência de um jornalista, o técnico voltou a afirmar: "Espero que todas as equipas de arbitragem sejam uma não notícia porque é sinal de que os jogadores e os treinadores sejam os protagonistas. O que me interessa é isso. Já há bastante polémica no nosso futebol para estarmos aqui a desviar o assunto."