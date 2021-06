Sérgio Conceição é "a nova estrela" da Gestifute de Jorge Mendes

Agora é oficial. Esta sexta-feira, através da agência do seu universo, 'Polaris Sports', a Gestifute comunicou a chegada de Sérgio Conceição a esse grupo liderado pelo superagente Jorge Mendes.





"Uma nova estrela chegou à equipa", pode ler-se, em inglês, na publicação feita para assinalar o acordo.Recorde-se que, conforme Record foi dando conta, Jorge Mendes já se preparava para colocar o treinador num clube estrangeiro, tendo chegado a falar dele com o presidente do Nápoles, mas depois abdicou desse dossiê, quando percebeu que Sérgio Conceição já teria decidido que iria permanecer no FC Porto, como veio a acontecer. O novo vínculo do treinador com o FC Porto é válido até 30 de junho de 2024.