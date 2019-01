Sérgio Conceição e a "orquestra": «Se o árbitro está sempre a interromper, a música não se ouve com qualidade»

Na antevisão ao jogo com o Chaves (sexta-feira, 19 horas), Sérgio Conceição não deixou de falar no mercado de transferências e na... arbitragem.Sobre a utilização de jogadores de 'segunda linha', o treinador do FC Porto explicou o seu ponto de vista. "Tenho uma visão completamente diferente. Nos laterais, o João Pedro há algum tempo que não está a treinar, há três ou quatro semanas, desde que saiu magoado da equipa B. Não posso utilizar um jogador que está condicionado. Em relação à utilização do Militão, os jogadores têm essa mais-valia ao serem polivalentes, podem fazer mais do que uma opção com qualidade. Há jogadores mais utilizados do que os outros, mas o Corona não é segunda linha, bem como o Pepe, Felipe, Alex Telles, Fernando, André Pereira… O onze que jogou, teve jogadores que, à parte do Fernando, têm sido utilizados. Perguntam se o plantel é curto… Estou em constante comunicação com a direção, com o presidente, com o Luís Gonçalves. Está tudo dentro do estabelecido. Se vier mais alguém, é porque achamos que é preciso, mas não acho que é muito importante neste momento", começou por dizer esta quinta-feira em conferência de imprensa.E prosseguiu: "Era importante falar doutras situações que faz com que, por exemplo, o espetáculo não seja o melhor. Contra o Leixões, a exibição não foi tão boa, mas temos de analisar o que se passou dentro do campo. Estou a falar de uma primeira parte de bom nível do FC Porto. Não foi espetacular porque jogámos num campo cheio de areia, toda a gente viu. Em seis ou sete minutos, havia 15 faltas já! Isso é que é importante falar. Não tenho nada contra o Hugo Miguel, o Capela… Gostava sempre de ter os melhores a apitar os jogos. Um bom maestro faz uma orquestra funcionar bem. A orquestra são os jogadores e o maestro é o árbitro. Se o árbitro está constantemente a interromper, a música não se ouve com qualidade. Há faltas a mais, no jogo com o Sporting foram 40 tal, contra o Leixões foram umas 50 ou 60… Um exagero completo. É importante olhar para isso e para as nomeações"."Falando do VAR. Portugal foi pioneiro em utilizar esta ferramenta, que acho bastante interessante. Depois destes quartos-de-final, veio só reforçar o que pensava. É fundamental. Houve um penálti não assinalado a nosso favor, um golo limpo que não foi assinalado e que nos podia custar um título. Íamos eliminados de uma competição em que marcámos e não foi validado. Depois da polémica que houve na jornada anterior com o senhor Hugo Miguel, ir apitar um Vitória-Benfica, e o Capela, que teve no Santa Clara-Benfica apitar o Leixões-FC Porto… Há que pensar. Não estou a dizer que não sejam bons árbitros, mas têm de ser mais protegidos. Quer controlar o jogo apitando constantemente… Devia haver bom senso, devia-se pensar nas nomeações e na avaliação da prestação do árbitro. Dizemos que a equipa adversária quer quebrar o ritmo do FC Porto, mas de 15 em 15 segundos somos travados com faltas por vezes inexistentes, a favor e contra. Temos que pensar nisso, é mais importante do que o mercado".