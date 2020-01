Sérgio Conceição e a paragem no campeonato: «A minha família leva comigo mais tempo em casa»

Sérgio Conceição não gosta de longas paragens durante a época, como a que aconteceu agora no Natal. O treinador do FC Porto vê algumas vantagens, mas reconhece a pausa provoca uma quebra na sequência de jogos, além de aborrecer a sua família, como explicou em jeito de brincadeira.





"Se o campeonato parado causa transtorno? Mais à minha família, que leva comigo mais tempo em casa...", começou por explicar com um sorriso o treinador do FC Porto, quando confrontado com o tema na conferência de imprensa de antevisão do clássico de amanhã com o Sporting.Depois, mais a sério, explicou: "Não gosto destas paragens prolongadas. Obviamente há aspetos positivos, aproveitamos para trabalhar algumas situações ao nível individual, para chamar um ou outro jovem que num futuro breve pode vir à equipa principal, para corrigir certas situações... Mas nestes meses houve muitas pausas que não foram benéficas e mais tarde vamos pagar isso. Vai haver uma sobrecarga de jogos. Mesmo para o andamento do campeonato não é bom, tira a sequência que as pessoas gostam de ter."