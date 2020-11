Sérgio Conceição e a "picardia" de Bernardo Silva: «Festejamos títulos, não vitórias»

O FC Porto entra amanhã [terça-feira] em campo diante do Manchester City, em jogo da 5.ª jornada do grupo C da Liga dos Campeões.





Na antevisão ao encontro, Sérgio Conceição foi confrontado com a publicação feita por Bernardo Silva, extremo português do citizens, aquando do triunfo da formação inglesa no encontro da 2.ª jornada do grupo. "Esta soube tão bem" , escreveu na altura o internacional luso, nas redes sociais. O treinador dos dragões afirmou que a sua equipa valoriza todos os triunfos, em especial aqueles que resultam na conquista de troféus."As nossas vitórias são todas saborosas, aquelas que coincidem com títulos são ainda mais saborosas porque nós festejamos títulos, não festejamos vitorias. Isso é criancice, são picardias, não ligo nada a isso. Não passam de vitórias momentâneas que não acrescentam em mais nada, mas muitas sim, já podem dar títulos", apontou.