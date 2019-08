Sérgio Conceição e a polémica sobre a barriga de Marega: «Controlamos o peso todos os dias»

Imagens de Marega após o jogo com o Krasnodar levantaram dúvidas sobre a sua condição física do maliano, que no dia seguinte recorreu às redes sociais para publicar uma fotografia com o intuito de mostrar que está em forma. Já esta sexta-feira, Sérgio Conceição comentou a polémica, frisando que "não é tema".





Imagem polémica: barriga de Marega considerada internamente "uma ilusão de ótica"



"Está completamente esclarecido esse assunto. Não vi nenhum problema, controlamos todos os dias, faz parte daquilo que sou como treinador, controlamos o peso e o que envolve o estado físico. É uma parte no meio de tantas outras. Estamos super atentos e isso nem é um tema", disse o treinador portista na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o V. Setúbal.