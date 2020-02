Sérgio Conceição e a presença de Diogo Leite na conferência: «O Rui está aqui e não vai jogar»

Sérgio Conceição fez a antevisão ao jogo de amanhã em Leverkusen, com o Bayer, para a 1.ª mão dos 16 avos de final da Liga Europa. Com Diogo Leite ao lado, o treinador sublinhou que a presença do central não significa que este vá jogar, brincando com o facto de o assessor Rui Cerqueira também estar ali.



Elogios do Bayer Leverkusen retribuídos:





"Retribuo os elogios. O Bayer é uma equipa fortíssima, de uma campeonato que já elogiei muitas vezes, que é um dos mais fortes do Mundo. E esta é uma equipa que está no top 5. É uma equipa habituada a Champions, com um dinâmica ofensiva muito forte, com jogadores capazes de decidir. Por isso, o que o treinador adversário disse sobre nós é o que digo da equipa adversária. Há muita qualidade.""Está aqui o Rui e não vai jogar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Damos importância a todos os jogadores e agora foi a vez do Diogo Leite. É uma situação normal. Quanto ao Danilo está cá, está convocado. É claro que a paragem dele foi de algum tempo, vamos avaliar o estado físico para estar preparado para a competição durante 90 minutos e é o nosso trabalho.""Hoje em dia não é só o treinador do Bayer que sabe tudo sobre o FC Porto, nós também sabemos praticamente tudo da equipa adversária. Hoje em dia a informação é fácil. Há grandes departamentos, nomeadamente o de análise e observação, que fazem a recolha de informação. Sabemos o que vamos encontrar. Nos últimos dois jogos mudaram a estrutura da equipa. Apresentaram-se com uma linha de 5. Depois, naquilo que é a dinâmica com e sem bola fica diferente. Os alas ocupam espaços diferentes. Os laterais ou falsos laterais também têm dinâmica diferente no momento ofensivo e defensivo. E isso faz parte do que é a análise. O treinador adversário sabe tudo sobre o que é o FC Porto e nós também sabemos."