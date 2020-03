Sérgio Conceição e a pressão das 12 finais "mais uma": «Estou é pressionado a ser bom pai, bom filho...»

A 1 ponto do líder Benfica, Sérgio Conceição voltou este domingo a sublinhar que gosta de pressão e está a pronto a 'atacar' as "12 finais" que faltam no campeonato. E mais uma. Questionado sobre se nesta altura se sente mais pressão por parte dos adeptos, o treinador do FC Porto não hesitou.





"Estou pressionado a ser bom pai, filho e irmão, a ter os melhores comportamentos possíveis, a dar o meu melhor sempre que entro aqui. Faz parte do que é o nosso trabaho. Quem não se sente pressionado instala-se na sua zona de conforto o que não é muito benéfico. Gosto de pressão. São finais para nós e vamos encarar as 12 e depois uma 13.ª, que é a final da Taça de Portugal", afirmou o técnico este domingo na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Santa Clara, amanhã (19H30).