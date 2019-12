Sérgio Conceição e a pressão que não vem da Luz

O Benfica já jogou nesta jornada, superiorizando-se ao Boavista no Bessa (4-1). Resultado esse que deixará o FC Porto mais pressionado para o encontro desta noite no Jamor? Sérgio Conceição diz que a pressão no clube é outra e é diária. "O FC Porto entra em campo pressionado pelo jogo e por representar um grande clube, em que é obrigatório ganhar", frisou o técnico, numa ideia já repetida por si em várias ocasiões.





Depois do duelo desta noite com o Belenenses SAD, o FC Porto iniciará amanhã a preparação para a receção ao Feyenoord na quinta-feira, decisiva para o futuro dos dragões na Liga Europa. O espaço curto entre os dois jogos, no entanto, não vai influenciar a escolha dos intervenientes. "Nós olhamos para cada competição atendendo à sua importância, e o próximo jogo é sempre o mais importante. Não haverá qualquer tipo de gestão. Vão entrar em campo os 11 jogadores que me dão mais garantias, em função da estratégia para o jogo e também do adversário, embora tenhamos de olhar sobretudo para nós", afirmou Sérgio.