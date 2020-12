Sérgio Conceição e a 'promessa' de 1 milhão de euros: «Se alguém arranjar uma declaração minha...»

Sérgio Conceição abordou esta sexta-feira a estratégia que o FC Porto vai utilizar para conquistar os 3 pontos frente ao Tondela (amanhã, 20H30), isto depois de Pako Ayestarán ter afirmado que vai defender com todos os jogadores em algum momento.





"Um dos passatempos que dá mais prazer às pessoas é interpretar mal as palavras do Sérgio Conceição. Entre ganhar por 4-3 ou 1-0 prefiro 1-0 privilegioa boa organização defensiva. Vou dar o exemplo do City: tem uma média de 6 faltas por jogo, contra nós fez 13. Aquilo que é a estratégia das diferentes equipas... Já treinei equipas mais pequenas e defrontei equipas com orçamentos maiores, sempre privilegiei a estratégia defensiva. Não quer dizer que provoque anti-jogo, isso é diferente. Nunca critiquei um colega meu por vir jogar com dez jogadores ao pé da área. Se alguém quiser procurar declarações minhas a criticar um treinador por isso (vale) um milhão de euros. Nunca critiquei a estratégia defensiva das equipas. Vejam, leiam o que disse para depois não dizerem barbaridades. Se falei daquela forma no final do jogo [com o Manchester City], é porque falaram da minha estratégia. O que falei no final do jogo teve a ver com a resposta de alguém que criticou a estratégia", disse na conferência de imprensa, aproveitando para dar "os parabéns às equipas que passaram na Liga Europa; é bom para Portugal".