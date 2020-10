Sérgio Conceição e a provável ausência de Marchesín: «Acho difícil que recupere»

Sérgio Conceição admitiu esta sexta-feira que o guarda-redes Agustin Marchesín dificilmente irá recuperar da contusão na grade costal para a receção ao Marítimo.





"Acho difícil que recupere. Hoje trabalhou no ginásio, mas vai ser difícil", afirmou o técnico dos dragões na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com os insulares, da 3.ª jornada da Liga NOS, agendado para as 18h30 de sábado.