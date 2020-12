Sérgio Conceição e a receção ao Tondela: «A nossa verdadeira Champions é esta»

Pouco tempo depois do apuramento para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões o FC Porto regressa ao campeonato, onde amanhã recebe o Tondela, naquela que, segundo Sérgio Conceição, é a "verdadeira Champions" da formação portista.





"Será um jogo de campeonato, onde teremos de estar ao nosso melhor. Não fizeram muitos golos mas é das equipas que tem mais bolas nos ferros. Isso é sinal de um pouco de falta de sorte e espero que continue amanhã, mas teremos de ser uma equipa forte em todos os momentos do jogo para ganharmos. O Tondela é uma equipa positiva e que gosta de jogar. Vamos ter de ser uma boa equipa para ganhar amanhã. ""A gestão do plantel tem a ver com avaliação que fazemos, não só componente física, como também da estratégia para o jogo. Com o acumular de jogos percebemos e olhamos para o historial recente de cada um dos atletas e percebemos quem pode estar mais em risco. O Corona, pela lesão que tem, não sei se vai estar disponível, é uma lesão que com o decorrer das horas melhora - um traumatismo na perna - mas não vais ser fácil. Mas estamos aqui para avaliar isso e escolher o melhor onze.""Digo o que é a minha opinião sobre determinado tema.""São competições diferentes, vamos entrar amanhã numa competição que é a principal para nós, o Campeonato Nacional, e temos de dar resposta de acordo com o disse antes do jogo com o Santa Clara. A nossa verdadeira Champions é esta.""No ano passado também defrontámos equipas com uma linha de cinco, cada equipa tem a sua dinâmica. Temos de nos preparar em função disso mesmo. Equipas com três centrais e dois falsos laterais mais ofensivos... Essa dinâmica muda consoante as características dos jogadores. Acho que cada equipa é diferente, dentro de cada uma delas é importante perceber o onze inicial e depois olhamos para essas individualidades. É tudo diferente, amanhã penso que o Tondela terá dois laterais ofensivos, mas vamos ver. Conhecemos bem as individualidades do Tondela, não deverá mudar muito a estrutura habitual, mas é importante perceber quem joga e onde joga.""Isso é uma consequência de bons resultados na Liga dos Campeões. Estou aqui para isso, não sou diretor financeiro, não estou minimamente a pensar no dinheiro, o meu trabalho é ganhar jogos, potenciar jogadores. Fico contente que haja alguma estabilidade neste momento que atravessamos, fico feliz mas não penso muito nisso.""Faltou se calhar dar os parabéns à equipa... Mas dou também os parabéns ao Benfica e ao Sp. Braga. As equipas portuguesas estão de parabéns.""Tem a ver com tudo o que é trabalhado aqui. Quando falamos do nosso processo defensivo temos de olhar para a equipa. A forma como pressionamos o adversário, se somos eficazes nesse primeiro momento de pressão, como é a reação à perda da bola, como transitamos de uma situação ofensiva para o processo defensivo... Isso tudo são situações que trabalhamos. A origem do problema pode ter a ver com o setor intermédio ou atacante. Temos vindo a melhorar. Mas isto não vale de nada, não festejamos momentos em que não sofremos, festejamos títulos.""Há comportamentos padrão que são bem visíveis na equipa do Tondela. Algumas coisas que ele vai mudando, começa de uma forma e passa a jogar de outra... Mas estamos atentos a essa análise, é um trabalho exaustivo e temos muita gente a trabalhar connosco.""Se estiverem em forma, se o adversário pedir um jogador mais refinado no último terço e outro a abrir espaços, obviamente que sim. Mas depende da minha estratégia para o jogo e o momento de forma de cada um deles. O Toni Martínez e o Luis Díaz também são compatíveis, mas depende do que queremos para o jogo."