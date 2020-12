Sérgio Conceição e a recuperação dos jogadores: «Ninguém é bruxo»

Sérgio Conceição diz que Otávio e Corona estão a melhorar mas não abre o jogo sobre a eventual utilização dos jogadores no jogo da Supertaça, amanhã, frente ao Benfica.





"Otávio e corona vão a jogo? Não sei até à hora do jogo... ninguém é bruxo. Vão melhorando e vamos decidir perto da hora do jogo", afirmou o treinador portista, que também comentou a situação de Pepe, jogador que esteve na conferência de imprensa."Há 50/50 de possibilidades, vamos ver o que são as próximas horas, não está desartada a utilização de Pepe", referiu.