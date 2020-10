Sérgio Conceição e a "vergonha do futebol português": «Confio na inteligência do Lito»

Sérgio Conceição foi esta-feira confrontado com as críticas à equipa do Marítimo no triunfo (2-1) frente ao Tondela e disse não acreditar que a equipa madeirense se apresente no Dragão com psotura de anti-jogo. O técnico do FC Porto espera que "não aconteça a vergonha do futebol português" em termos de tempo útil de jogo e para isso confia na "inteligência" do treinador adversário.





"Conheço o Lito já há alguns anos. Ele tem inteligência em termos táticos e não precisa do anti-jogo para dificultar a nossa tarefa. Confio nessa inteligência para que não aconteça a vergonha do futebol português. Somos dos últimos países em termos de tempo útil. Isso é um problema que merecia outro tipo de discussão. Espero que neste tipo de situações haja coragem dos árbitros", afirmou o técnico dos dragões na antevisão ao encontro."Quando há que dar 15 ou 20 minutos a mais, têm de dar. Quando um guarda-redes ou jogador estão no chão, não podemos evitar que a equipa médica entre, faz parte. Mas mostrar um amarelo aos 90 ou 92 minutos não vale a pena. Este tipo de situações tem de ser melhorada. Mas por aquilo eu conheço do Lito não precisa disso para que as suas equipas sejam competitivas", acrescentou."Vamos ter momentos em que temos de ser fortes coletivamente, com espirito de sacrifício. Pode tornar-se um jogo difícil se não formos pacientes e inteligentes. No ano passado criou-se a ideia que o FC Porto encontrava mais dificulades com equiapas de bloco baixo e médio baixo, mas não estou de acordo. Houve situações em que conseguimos marcar com pouco espaço. Temos de encontrar variantes no nosso jogo ofensivo para ganhar o jogo."