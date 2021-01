Sérgio Conceição e a vitória do Sporting: «Foi um resultado caído do céu»

Visivelmente insatisfeito com a derrota que ditou o adeus do FC Porto à Allianz Cup, Sérgio Conceição considerou que o Sporting não mereceu o triunfo por, no seu entender, não ter jogado para tal.





"Acho que a equipa fez um bom jogo. Estivemos sempre por cima, criando mais oportunidades do que o adversário. Num único remate na baliza, aos 88' fazem golo, e nós com algumas situações para ter um resultado diferente. É um bocado como se diz, foi um resultado caído do céu. Merecíamos estar na final. Não aconteceu, mas agora vamos olhar ao nosso principal objetivo, que é o campeonato", começou por dizer, à SportTV.O técnico portista apontou depois o dedo à arbitragem, especialmente pela expulsão do seu adjunto na sequência de um lance no qual os portistas pediram expulsão de João Palhinha . "Cada vez mais me entristecem certas situações. Não entendo por que o Vítor foi expulso, por ter dito que era o segundo amarelo para o Palhinha. Que era! Há facilidade de expulsar. Falei muito menos do que o treinador do adversário e na primeira vez que o árbitro veio ter comigo mostrou-me o amarelo. É isto em todos os jogos, constantemente. É difícil haver dois pesos e duas medidas... Temos de andar contra tudo e todos... Não é um chavão, não é por ser de uma região... Sinto prejudicado", atirou.A finalizar, Conceição refutou a ideia de que haja uma maldição com a Allianz Cup no Dragão. "Maldição nenhuma! É jogar futebol, marcar e não sofrer. Não podemos sofrer golos assim! Não fizeram nada para o conseguir", concluiu.