Sérgio Conceição e as ausências de Marega: «É para não o perdermos por muito tempo»

Sérgio Conceição justificou este sábado as ausências de Marega da lista de convocados do FC Porto com problemas físicos.





"Marega não tem estado nas convocatórias para não o perdermos por muito tempo. São limites físicos , não é nada de grave. Estamos sempre na expectativa de quando pode entrar se é uma questão de horas, dias", referiu o treinador do FC Porto.