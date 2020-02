Sérgio Conceição e as críticas à arbitragem: «Acontece quando o Benfica não se sente satisfeito»

Depois do clássico no Dragão o Benfica criticou a atuação de Artur Soares Dias e pediu árbitros estrangeiros para ajuizar os encontros dos encarnados e do FC Porto. Sérgio Conceição não gosta que se tire o mérito ao triunfo portista e explica, na antevisão da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, que "normalmente isto [críticas aos árbitros] acontece quando o Benfica não se sente satisfeito".





"Da forma como fazemos em todos os jogos. Prepará-lo da melhor forma possível para vencermos e estarmos presentes na final da Taça de Portugal. Esse é o nosso objetivo.""Vou ver como fazemos sempre. Isto não é fazer qualquer tipo de bluff, vamos ver o estado físico dos jogadores, os que jogaram no último jogo, quem estiver a 100 por cento e, se eu achar que estrategicamente é importante para iniciar o jogo, jogará.""É sempre especial jogar finais, fazer todo um percurso que nos permite estar nesses momentos de grande decisão e queremos muito estar mais uma vez na final da Taça de Portugal. Tive a oportunidade de lá estar em dois clubes diferentes, de ganhar como jogador, é uma competição bonita, que fecha a época desportiva de uma forma espectacular. Vamos lutar para sermos mais felizes do que fomos no último ano.""Acho que o que ele disse até é correto, mas são situações em que se calhar o Bruno Lage tem de se defender de alguma forma de uma comunicação agressiva. Teve um movimento que apreciei. Eu na Académica, por pisar a linha lateral, nos Barreiros, fui expulso... Se quiserem entrar em outros pormenores noutra altura vamos todos [com os jornalistas] almoçar e eu explico como foi preparado o jogo com o Benfica. E não foi só explorar o espaço central, lateral, isso é que foi apaixonante. Isso é que é importante realçar e não todo este circo. No ano passado disse que os árbitros precisam de ser protegidos e normalmente isto acontece quando o Benfica não se sente satisfeito. Mérito dessa comunicação. Estamos habituados a superiorizarmo-nos ao Benfica e não temos de pedir desculpa por isso. O Benfica tem tido um mérito incrível no Campeonato Nacional, na Taça de Portugal, mas contra nós... temos sido mais fortes. Ponto. É só isso."