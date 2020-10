Sérgio Conceição e as declarações no pós-Alvalade: «Só estranho o alarido que fizeram»

No final do jogo em Alvalade, Sérgio Conceição proferiu algumas palavras que ganharam eco nos dias seguintes, relativamente à perceção da identidade do clube por parte de alguns jogadores. Hoje, em conferência de imprensa, recuperou um pouco o tema.





"Tudo é trabalhado ao detalhe e ao pormenor e é verdade que é quase científico, em função da qualidade de trabalho das equipas técnicas e do próprio conhecimento dos jogadores. São detalhes importantes para cada jogo e o que disse no final do jogo com o Sporting não foi nada demais e toda a gente percebeu o que queria dizer, pois todos entendem as características dos jogadores do FC Porto enquanto equipa e o que me define como treinador. Só disse o que é óbvio e básico e mais uma vez só estranho o alarido que fizeram disso", assinalou.