Sérgio Conceição e as 'saudades' do Restelo

O relvado do Jamor também foi assunto na conferência de Sérgio Conceição, com o técnico a aproveitar a deixa para admitir que o velho Belenenses e o Restelo fazem falta ao futebol português.

"O relvado do Jamor tem alguns anos, mas é o que temos, infelizmente. Estava habituado a ver o Belenenses jogar no Restelo, mas não quero entrar em polémicas por causa do diferendo entre o clube e a SAD, até porque tenho uma boa relação com o atual presidente. Mas toda a gente percebe que o futebol português beneficiaria muito mais de um cenário com o histórico Belenenses", analisou o técnico, acrescentando que o emblema azul é um rival "sempre difícil para qualquer equipa".





O pontapé de bicicleta de Zé Luís frente ao P. Ferreira correu o Mundo e, na antevisão à visita ao Jamor, perguntaram a Conceição se tinha mostrado vídeos de futebol de praia ao dianteiro cabo-verdiano. O técnico, em jeito de brincadeira, fintou a pergunta e abordou o recente título que Portugal conquistou nessa mesma modalidade."Aproveito para mandar um abraço à Seleção de futebol de praia, ao staff técnico, aos dirigentes, aos jogadores. Tive oportunidade de ver a final contra a Itália e emocionei-me com a despedida do Madjer. Há uns anos não se dava muito por esta modalidade e eu, que adoro verdadeiramente o meu país, fiquei contente com o título. A nós, o que nos interessa é a nossa praia e o jogo no Jamor", finalizou.