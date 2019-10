Sérgio Conceição: «É bom defrontar o Famalicão no momento em que está»

O FC Porto defronta no domingo à tarde o Famalicão, o atual líder do campeonato, e Sérgio Conceição espera saltar para a liderança da prova. Na conferência de antevisão ao jogo, o treinador portista falou explicou ainda o que quis dizer quando falou que "faltou prazer a jogar" à equipa diante do Rangers.

Antevisão

"Vamos entrar em campo para ganhar percebendo que do outro lado está uma equipa positiva, que tem a sua dinâmica muito bem definida. É competente a defender, é uma boa equipa. É bom defrontar o Famalicão no momento em que está, perante um Dragão cheio"

Prazer a jogar

"Passei pelo supermercado e comprei umas garrafas de alegria e prazer. Quando falei nisso do prazer fui muito mal interpretado. O mais difícil para um treinador é entrar na cabeça dos jogadores. Quando falei disso sei que todos os jogadores do plantel querem dar o seu máximo. Dentro do rigor tático tem que estar a essência do futebol, que é a paixão, e isso não pode estar dissociado das palavrads que disse. Não disse que os jogadores andam de cabeça baixa, é preciso soltar o talento e a imprevisibilidade. É o sacar o coelho da cartola"

FC Porto mais dependente de individualidades?

"Tenho a deia que os jogadores que entram são sempre preponderantes. Este ano essas entradas foram muito positivas. Ainda não fizeram golos mas isso é uma coincidência. Este é o ano em que temos mais oportunidades para fazer golo."

300 jogos como treinador

"Importante é desfrutar dos jogos e ganhar, esses é que são importantes. Sou apaixonado pelo que faço. Tenho uma família grande e sou muito dedicado ao que faço. Dou mais valor aos jogos que ganho do que aos que faço."

Este jogo vale mais do que três pontos como os clássicos?

"São 3 pontos importantes, o importante é ter mais pontos que os adversários no fim. Permitem saltar para a liderança, onde em muitas jornadas estivemos desde que estou aqui."