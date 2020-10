Sérgio Conceição: «É importante o público voltar»

Um dia depois de a UEFA ter aprovado o regresso de adeptos aos estádios com lotação máxima de 30%, Sérgio Conceição saudou a decisão face a "um tema delicado e difícil", mas defendeu que equipas e clubes saem a ganhar.





"Já falei varias vezes nessa situação e sobre aquilo que é a falta de presença do pulico. Afeta as equipas pelo ambiente que cria e também afeta as receitas do próprio clube. É importante o público voltar. Agora o timing e a percentagem não me cabe a mim comentar. Posso estranhar em alguns países e alguns jogos essa presença, mesmo com percentagem reduzida. É um tema delicado e difícil para toda a gente", afirmou o treinador do FC Porto.