Sérgio Conceição: «É mais difícil falar com Jorge Jesus quando se ganha»

Sérgio Conceição assume dar-se bem com Jorge Jesus, treinador do Benfica, mas 'estranhou' a "fumarada" em torno do regresso do técnico ao futebol português.





"Mesmo que não percebesse de futebol, se caísse aqui no fim do verão, depois de acabar a Taça de Portugal, não saberia quem tinha ganho, por toda essa fumarada que criou a vinda do Jorge Jesus. Sabendo vocês que me dou bem com Jorge Jesus, que já fomos adversários, que já foi meu treinador, com muito gosto", afirmou o treinador do FC Porto em entrevista à 'Notícias Magazine' do 'Jornal de Notícias'.E prosseguiu: "Já não falo com ele há algum tempo. É mais difícil falar com Jorge Jesus quando se ganha. Fica todo... [risos] Isto é uma brincadeira. No Flamengo ganhou algumas coisas e falar com ele nessa altura não dava. Mas fez-lhe bem sair de Portugal, andar por outros países, experimentar outros campeonatos".