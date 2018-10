Sérgio Conceição e o apuramento: «Estamos lançados... no avião para voltar»

Sérgio Conceição considera que o FC Porto foi superior ao Lokomotiv ( 1-3 ) mas, ainda assim, não deixou de lamentar alguns erros de concentração da sua equipa, nomeadamente de Éder Militão, na jogada que terminou no golo dos russos. Mesmo com os dragões isolados no primeiro lugar, o treinador nem quer ouvir falar em apuramento quase garantido."Foi um jogo em que fomos superiores, não há a menor dúvida. De uma outra situação defensiva não gostei tanto. Controlámos o jogo, com mais posse de bola mas cada vez que o adversário recuperava e ia em transição sofríamos um pouco com isso. Numa outra situação, em termos de posicionamento, ou erros evitáveis, como o que dá o erro do Lokomotiv. Perdoo todo o tipo de erros, mas de concentração já fico mais aborrecido. Mas pronto, faz parte do jogo. É de realçar a prestação segura da equipa. Por isso os jogadores estão de parabéns. Podíamos e devíamos ter feito em alguns momentos a nível defensivo. Há situações que temos de evitar, como deixar os laterais constantemente expostos. Vamos falar nessas situações. Mas no geral foi positivo.""É um jogador que pelas suas características era importante ter a jogar. A sua qualidade para circular e variar o jogo... era um jogo em que tínhamos de aproveitar a qualidade de passe longa nas costas do adversário, com Corona e Marega, que pedem a bola na profundidade. Por isso era importante ter alguém com as características do Óliver.""Estamos lançados no avião para voltar e jogar contra o Feirense, que será muito difícil, que tem organização defensiva muito boa. Este jogo foi importante no sentido do nosso trabalho. Quando aparecer o Lokomotiv outra falaremos da Champions. O equilíbrio entre os três continua, independentemente do que aconteceu hoje."