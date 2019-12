Sérgio Conceição e o assalto a casa de Otávio: «Mexe com toda a gente mas está bem para jogar»

Sérgio Conceição confirmou este domingo que Otávio está disponível para dar o contributo ao FC Porto no jogo com o Tondela (segunda-feira às 20h15) apesar do momento difícil que atravessou esta semana por causa do assalto a sua casa."No dia mexe com toda a gente: colegas, treinadores e estrutura. Ele sabe que toda a gente está solidária com ele. Aconteceu, aconteceu, graças a Deus não aconteceu nada de grave, em termos de saúde, a ninguém e isso é o mais importante. Cabe-nos estar com ele e ser solidários. Está bem para jogar", referiu o treinador portista em conferência de imprensa.A casa de Otávio foi assaltada esta quinta-feira, pelas 21h30, enquanto decorria o jogo do clube frente ao Feyenoord, no Estádio do Dragão.Três assaltantes esperavam que não estivesse ninguém presente na residência, invadiram o imóvel pelo 1.º andar, mas acabaram por ser surpreendidos por Diandra Machado, mulher do jogador do FC Porto.