Sérgio Conceição e o calendário apertado do FC Porto: «Para descansar temos a Juventus...»

Na antevisão ao encontro com o Rio Ave, Sérgio Conceição pediu uma revisão do calendário competitivo, especialmente para as equipas que atuam nas provas europeias. Na ótica do técnico, a situação atual não é a mais indicada, especialmente tendo de acrescentar a questão da Covid-19, que obriga à ausência de alguns jogadores.





"Não tem sido fácil. Não só para mim, mas para os outros. Não é nada fácil pela densidade competitiva que temos tido. Nem temos 72 horas em relação ao último jogo. Não são as condições ideiais, muito sinceramente. No final é o treinador quem tem de dar a cara para assumir os resultados nestes jogos, mas não é nada fácil. É a Covid, ficar em casa algum tempo, voltam apesar do trabalho que fazem, que foi algo que já elogiei, mas não é a mesma coisa, claro que não! Depois não esquecer que nestes últimos tempos temos jogado uma série de jogos incrível e vamos continuar. Na segunda-feira o Rio Ave, na quinta-feira o Belenenses, uma dupla jornada com o Braga e depois o Boavista. Todos os jogos no terceiro dia, com dois dias de recuperação, e depois para descansar temos a Juventus. Depois destes cinco jogos, temos para pausar um bocadinho ao quarto dia a Juventus. Como podem ver não é nada fácil. Vamos ter de ser muito iteligentes e criativos naquilo que será a abordagem aos jogos, porque vai requerer o máximo de todos. Tem de se rever a calendarização, muita coisa tem de mudar no futebol português, principalmente nas equipas que estão na Europa. Há que analisar, não podemos ser carne para canhão, siga!", disse.