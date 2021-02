Conceição e o calendário: «É melhor haver reuniões na altura em que estão no Algarve a passar férias...»

Com um calendário de competições apertado, Sérgio Conceição voltou esta terça-feira a pedir uma análise cuidada antes do arranque da temporada.





"Primeiro há que dizer que fizemos cinco jogos com um intervalo de três dias. Temos de analisar os calendários antes de eles começarem, não agora que não há nada a fazer. É bom estarmos na discussão das provas - estamos na Taça de Portugal, estivemos na final four da Taça da Liga, agora a Champions... - afinal somos um clube grande. Agora, antes do campeonato, na altura em que as pessoas estão no nosso rico Algarve a passar férias, se calhar é melhor haver umas reuniões para planear melhor todas essas competições, porque isto depois prejudica os clubes portugueses na Europa", afirmou esta terça-feira na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com a Juventus.