Sérgio Conceição e o clássico: «Vamos fazer tudo para que o árbitro não se note em campo»

Artur Soares Dias foi o árbitro nomeado para o clássico de sábado no Dragão, entre FC Porto e Benfica (20H30). Esta sexta-feira, dias depois de ter criticado duramente a arbitragem do jogo da Taça de Portugal com o Ac. Viseu, Sérgio Conceição sublinhou que espera que "corra bem" amanhã.





"Espero que lhe [Soares Dias] corra bem. Tem todo o potencial para que corra bem, não tenho motivos para duvidar. As minhas palavras [após jogo da Taça], foram pelo facto de o VAR não ter visto um penálti claríssimo; falei do jogo do Benfica porque era o próximo. Da nossa parte vamos fazer tudo, falar o menos possível, para que o árbitro não se note em campo - é o melhor elogio que podemos fazer", afirmou na conferência de imprensa de antevisão