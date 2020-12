Sérgio Conceição e o cumprimento aos árbitros: «Não o disse por serem antipáticos»

Questionado este sábado, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Nacional (amanhã, 20 horas), se iria anular o cumprimento aos árbitros como disse que estava a pensar a faezr anteriormente, Sérgio Conceição esclareceu:





"Não disse isso porque eles me são antipáticos. Não teve nada a ver com isso. Teve a ver com o porquê de eu ter sido expulso. Fui cumprimentar com cara de desilusão, frustração por ter perdido o jogo, e aconteceu o que toda a gente sabe. Foi nesse contexto que disse isso. Cumprimentei Nuno Almeida no fim desse jogo e todos os árbitros que tivemos a partir daí", afirmou.