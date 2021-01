Sérgio Conceição e o duelo com o Rio Ave: «Não sabemos bem o que esperar...»

Esta segunda-feira, na penúltima jornada da primeira volta da Liga NOS, o FC Porto de Sérgio Conceição vai enfrentar um Rio Ave com um novo técnico no banco, algo que para Sérgio Conceição dará um toque de incerteza ao que esperar do que estará do outro lado. Ainda assim, na sua antevisão à partida, o técnico portista assegura que o importante é focar naquilo que pode controlar, a tática portista.





"O que esperamos não sabemos muito bem, por esta mudança de treinador. Percebemos e conhecemos aquilo que tem sido o padrão das equipas do Miguel Cardoso, conhecemos também individualmente aquilo que são os jogadores e o que fizeram até então. Não podemos controlar a estratégia montada para o jogo deles, mas podemos controlar o que queremos. Temos de olhar para a nossa equipa, que o importante é fazer para conquistar os 3 pontos, que são importantes para nós", começou por dizer.Questionado sobre se esta é a melhor fase do FC Porto esta época, Sérgio Conceição desvalorizou, até porque entende que no futebol estar bem é sempre... ganhar. "É uma fase onde no campeonato conseguimos ganhar um jogo difícil fora e na Taça passámos às meias-finais. Estamos a fazer a nossa obrigação, a ganhar e a ser competitivos. Uma equipa que luta até a exaustão para conseguir resultados para estar em todas as frentes e ganhar títulos. A equipa tem crescido com o passar do tempo de forma interessante. Tem evoluído, é natural que no início, com as mudanças que houve, não fossemos tão consistentes como agora. É uma evolução normal, estamos bem, mas estar bem no futebol é muito volátil. Temos de estar bem no próximo jogo: se ganharmos continuamos bem, se não, não estamos bem", analisou.