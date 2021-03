Sérgio Conceição e o jogo com a Juventus: «Vamos com tudo»

Sérgio Conceição fez esta segunda-feira a antevisão do jogo de amanhã com a Juventus, da segunda mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, em Turim. No primeiro encontro, no Dragão, a formação portista venceu, por 1-0.





"Encaramos da mesma forma que encarámos o jogo em Barcelos. Olhando para o adversário, preparando o jogo da melhor forma, para tirar um resultado positivo, que será a vitória.""É verdade que temos muitos jogos acumulados, não foi qualquer tipo de gestão o Pepe e o Corona saírem em Barcelos; nunca arriscaria tirar dois jogadores importantes da equipa a pensar noutro jogo, pois corria o risco de perder esse jogo e o próximo. Temos jogadores que têm jogado mais e que são uma grande dúvida para mim, não tem sido fácil. Mas a vida de treinador é encontrar soluções para fazer um jogo competente e nos qualificarmos, sabemos do poderio da Juventus. A Juventus teve a oportunidade de recuperar alguns jogadores importantes, os centrais estão todos disponíveis, bem como o Arthur, um médio influente que 72 milhões de euros. Vê-se aí o poderio e a força daquela equipa. Mas não é isso que joga, são 11 contra 11 mais 5 que entram e que tudo farão tudo para dignificar o emblema que temos no peito. A história do FC Porto nesta competição é muito rica. Vamos encontrar uma equipa que esteve em finais, que investiu muito para tentar ganhar a Liga dos Campeões, mas nós vamos fazer um jogo à imagem do que somos como equipa e tentar ganhá-lo. Vamos com tudo, com essa força, para conseguir a qualificação.""A formação da Juventus tem a ver com isso, deixarem o melhor jogador do Mundo de fora [Cristiano Ronaldo] e ganharam a uma equipa como a Lazio. O campeonato é extremamente competitivo, a Juventus demonstra uma forma incrível. Eles estão habituados à pressão. Temos de olhar para a nossa postura e organização, temos de estar preparados. O Arthur regressa, o Cuadrado também, o Ronaldo descansou... Temos de ir à luta. Vamos representar da melhor forma o FC Porto e demonstrar que somos um clube histórico, com força e capaz de passar esta eliminatória.""É mais um jogo oficial na Liga dos Campeões pelo meu clube, é fantástico. Foi um país importante na minha carreira, mas não passa disso. Podia dizer que o meu primeiro jogo em Itália foi em Turim, Supertaça em 1998, que ganhámos à Juventus. Mas o foco total no nosso jogo.""Vi, foi muito interesante, apesar de a Juventus não ter entrado bem. Mas vi uma Juventus extremamente competente, à semelhança do que tenho visto.""Em casa ou fora preparamos os jogos de forma igual, os últimos dois jogos em casa não foram de acordo com o que queríamos, mas somos uma equipa grande e o fator casa com público poderia dar algo mais à equipa. Mas para nós, em termos de preparação de jogo é exatamente igual.""Tento fazer o meu trabalho, tive o meu período como jogador, estou quase há 10 anos a treinar e o que era como jogador não tem nada a ver com o que sou como treinador. A pessoa não muda, o caráter é o mesmo. Não gosto de me comparar a ninguém, sou muito eu, faço o meu caminho, espero fazê-lo da melhor forma, e fazê-lo da melhor forma é passar esta eliminatória."