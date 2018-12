Sérgio Conceição e o jogo com a Roma: «Continuo a dizer 'Força, Lazio"

Sérgio Conceição não quis alongar-se sobre o sorteio dos oitavos de final da Liga dos Campeões, que ditou um confronto com a AS Roma . O treinador do FC Porto está focado apenas na partida de amanhã com o Moreirense, para a Taça de Portugal, e por isso deixou a Champions para segundo plano. Ainda assim, fez questão de recordar o seu historial na Liga italiana."Muito sinceramente, a minha preocupação são as declarações do Ivo Vieira para o jogo e não as declaraçoes do Totti. A seu tempo vamos falar da Roma e desses dois jogos. Até porque continuo sempre a dizer 'Força, Lazio', porque fui jogador da Lazio", afirmou Conceição na conferência de imprensa.