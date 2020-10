Sérgio Conceição e o jogo com o Olympiacos: «Não é decisivo, mas tem peso»

Depois da derrota em Manchester, o FC Porto volta à Liga dos Campeões, esta terça-feira. Sérgio Conceição fez esta segunda-feira a antevisão a esse jogo, não escondendo que este será importante.





: É importante e a conqusita dos três pontos. Não fica nada decidido, mas é um jogo que tem o seu peso.: Se não sentisse que a equipa não estava confortável, não o faria. Os jogadores têm que se sentir confortáveis dentro do sistema. Se perguntar que esta forma de atuar tem sido recorrente, habitual, não tem, mas com o trabalho que temos feito com muitos destes jogadores já não só este ano - trabalhámos sistemas alternativos - para se sentirem confortáveis. Isso depois passa pro uma identidade e dinâmica que a equipa tem e que não muda.Conhecendo o Pedro e as suas equipas, não vai mudar muito o que tem sido habitual. Para já, temos de olhar para o Olympiacos como uma equipa habituado a estes palos. Ainda para mais, tem uma Federação que protege a sua participação na Europa. Ainda agora foi adiado o jogo com o PAOK. Tem de haver essa comunhão de ideias para que as equipas possam ter bons rendimentos europeus. É uma equipa mais fresca do que nós, é uma equipa experiente e bem orientada. Não tem derrotas, só tem um golo sofrido e é uma boa equipa. Ganhou ao Marselha que está num campeonato muito interessante como é o Francês. Vamos ter dificuldades, o Olympiacos também. Perguntaram ao Corona se era uma desvantagem haver jogadores e treinadores portugueses do outro lado, mas acho que hoje em dia há muita informação sobre tudo.: Estão em dúvida, não sabemos se podemos contar com eles até à hora do jogo. Não são lesões graves e por isso esta dúvida se mantém.