Sérgio Conceição e o mercado: «A única movimentação é a nossa viagem para Lisboa»

No último dia do mercado de transferências, Sérgio Conceição foi questionado sobre as entradas e saídas no plantel do FC Porto.





"A única movimentação que vamos ter é a nossa viagem para Lisboa [risos]. Quando nos aproximámos do mês de janeiro, disse-vos que não existiam grandes mexidas no plantel. Aliás, continuo a afirmar que este plantel dá-me garantias", afirmou o treinador dos dragões esta sexta-feira em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o V. Setúbal (sábado, 18 horas, no Bonfim).