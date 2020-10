Sérgio Conceição e o mercado: «Não podemos estar super-felizes da vida»

Durante o mercado de transferências, Sérgio Conceição sempre disse que o tema ficava à porta do Olival "com o cão". Passado já esse período, o treinador do FC Porto não fugiu ao assunto. Questionado esta sexta-feira, na conferência de imprensa de antevisão ao clássico com o Sporting (amanhã, 20H30, Estádio de Alvalade), se tinha ficado satisfeito, o técnico fez a sua análise.





"O treinador é um eterno insatisfeito. O mercado é o que é. Não podemos estar super-felizes da vida quando se perdem jogadores muito importantes da equipa, mas é normal. A dificuldade dos clubes, no nosso país, no nosso clube que está sob alçada do fair play-financeiro... E olhamos os nossos novos jogadores: empréstimos, jogadores do mercado nacional, e alguns a custo zero e isso diz muito da nossa realidade".