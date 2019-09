Sérgio Conceição e o mercado: «Posso trabalhar até janeiro com tranquilidade»

Sérgio Conceição abordou este sábado o mercado de transferências que fechou no passado dia 2 assumindo ter havido "abordagens a alguns jogadores" do FC Porto."Acabei por ficar contente por todos ficarem e poder trabalhar, pelo menos, até janeiro com tranquilidade", afirmou, explicando igualmente o interesse em Aboubakar vindo da Turquia, negócio que não foi avante, alegadamente, devido à condição física do avançado camaronês."A condição física dele não é a melhor depois de uma paragem de 7 meses. Está a treinar, a tentar recuperar, a fazer de tudo e nós também. Sete meses de paragem não é facil, o jogador fica impaciente, mas é normal esta travessia no deserto até voltar aos níveis físicos que ele tinha. É uma questão de tempo", disse.E sobre Saravia, esclareceu: "Há sempre trabalho a fazer, ficando com menos jogadores [devido à paragem de seleções], apesar de já ter dito que promovo algumas subidas, de jogadores que estão na equipa B e alguns dos sub-19, há sempre trabalho específico a fazer. O Saravia tem situações que tem de melhorar. São situações trabalhadas, que independentemente de serem mais ou menos fortes dentro das suas características, trabalhamos sempre de forma individual, por sectores, ou englobando a equipa toda. Não nos preocupamos exclusivamente com um jogador para se adaptar, trabalhamos de forma global e essa adaptação começa a ser notada à medida que o tempo vai passando".Sobre a paragem do campeonato para os compromissos das seleções, Conceição sublinhou. "As pausas estão estipuladas desde o início e percebemos o que temos de trabalhar: a observação de alguns jovens nestes períodos, reuniões com determinadas pessoas do futebol de formação e trabalhar com os jogadores que ficam que não são muitos. Isso é um aspecto positivo ao qual já estamos habituados. Ouvi o Jaime Pacheco no outro dia a dizer que os treinadores se queixam dos jogadores irem às seleções. 'Bom bom é ter jogadores na seleção' dizia ele e eu concordo", concluiu.