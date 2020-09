Sérgio Conceição: «Se entrasse mais alguém não ficava nada chateado»

Sérgio Conceição disse desconhecer o futuro de Alex Telles mas admitiu que pretende continuar a contar com o lateral-esquerdo... e eventualmente com mais contratações.





"Não sou dirigente, sou treinador. Gostava de contar com todos os que estão à minha disposição agora e se entrasse mais alguém não ficava nada chateado", disse o treinador do FC Porto na Sport TV após o triunfo caseiro (3-1) sobre o Sp. Braga."Foi um bom jogo de futebol, uma boa propaganda para o nosso futebol. Entrámos muito bem, com vontade de chegar ao golo e tivemos três ocasiões para o fazer, depois de um bom posicionamento defensivo. O Sp. Braga no único remate enquadrado que fez depois marcou. Depois do golo tivemos carácter e personalidade. Fomos à procura antes do intervalo de ter o marcador não a favor do adversário e conseguimos isso. Depois do remate do Horta o jogo foi todo nosso. Se tivéssemos definido melhor poderíamos ter marcado mais mas o resultado é justíssimo, diferença de dois golos, contra um clube que tem feito um trabalho fantástico.""Não foi espetacular mas fomos inteligentes e daí a aposta no onze que conhece bem o que queremos, contra um Sp. Braga diferente de outras equipas que encontramos no campeonato, que privilegia a posse de bola. Tínhamos de ser coesos a defender e a atacar não podíamos dar referências mas sim ter mobilidade para ferir o Sp. Braga onde ele sofre mais. Nisso fomos muito capazes e merecemos a vitória. Quem entrou também esteve bem. Estrearam-se dois jogadores e nunca é fácil fazê-lo num clube como este.""Zaidu entrou para uma posição que fez no Santa Clara. Tínhamos de ter alguém no jogo a dar cobertura ao Alex Telles. Pode chegar à frente mas transita para a defesa eficazmente. Tem muito talento mas algiumas coisas para aprender. Sobre o Taremi, destaco a inteligência na sua movimentação, é impressionante, e por isso fui buscá-lo. Pensa como um jogador de equipa grande. Parabéns aos dois mas destaco o coletivo."