Sérgio Conceição e o novo confinamento: «Não sei se é possível parar esta máquina outra vez»

O Governo prepara-se para agravar as medidas de confinamento face ao alarmante número de casos, mortes e doentes hospitalizados devido à Covid-19. Questionado sobre esse cenário, Sérgio Conceição fez votos para que o futebol não volte a parar como sucedeu em março.





"Não é questão de temer. Não sei se é possível parar esta máquina outra vez. Mas se assim decidirem temos de respeitar. Temos experiência de estar dois meses confinados. Houve essa primeira experiência que até não correu mal - ponta final do campoenato do ano passado - mas não desejo isso, quero competir", referiu na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Nacional.