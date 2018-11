Sérgio Conceição e o pouco descanso do FC Porto: «Estamos sujeitos às decisões da operadora»

Sérgio Conceição teceu rasgados elogios ao Sp. Braga, mas não deixou de fazer uma constatação: enquanto o adversário teve a semana toda para preparar o jogo grande desta jornada, o FC Porto jogou terça-feira na Liga dos Campeões. O técnico criticou o facto de o encontro não poder ser disputado no domingo, por nesse dia jogarem Benfica e Sporting."Sp. Braga tem feito um percurso no últimos anos que nos permite dizer que é um dos quatro grandes e que normalmente luta pelo objetivo de ganhar o campeonato. Este ano tem feito um trajeto muito interessante. Mas, por um lado, sair da Europa acho que foi uma vantagem para eles, prova é que tiveram uma semana tranquila para preparar o jogo e nós jogámos há três dias, estamos sujeitos às decisões da operadora, não é assim? Não pode haver três equipas grandes a jogar no domingo. Entendo o lado da operadora, mas para nós é prejudicial, para o espectáculo. Queremos dar um bom espectáculo, queremos que os jogadores estejam todos a grande nível e obviamente pôr essa estratégia em campo tem a ver com parâmetros físicos que queremos que estejam ao mais alto nível. E aí estamos em desvantagem. Mas isto não é desculpa, temos a obrigação de entrar em jogo e lutar para ganhar.""Vamos ver. Isso faz parte do que foi a preparação para o jogo. Fico satisfeito por ter opções para poder decidir o que acho melhor para o encontro. Espero que seja um jogo de aberto e que consigamos ganhar.""O Sp. Braga no seu todo é uma boa equipa, não podemos dissociar o processo defensivo de tudo o resto. É uma equipa equilibrada, sabe o que faz, e não é muito difícil de identificar os automatismos do Sp. Braga, com e sem bola. Vamos tentar contrariar esses pontos mais fortes e provocar desequilíbrios no adversário.""Lembro-me depois do nosso jogo na Luz, de estarmos numa situação difícil, toda a gente previa que ia ser difícil para o FC Porto e mais fácil para o Benfica, mas as coisas mudam. Mudam muito rapidamente no futebol. Sabemos quais são os nossos objetivos. Isso são coisas que têm a ver com a opinião das pessoas, da imprensa. Nós temos de ser conscientes daquilo que queremos, do que fazemos, da forma como trabalhamos e dos nossos objetivos. Os resultados são importantes, é o que vamos colher do nosso trabalho diário, mas acreditamos muito no processo. Depois vamos encontrar uma curva mais difícil, um buraco no meio da estrada, mas não podemos ficar dependentes disso, temos de acreditar no nosso trabalho diário."