Sérgio Conceição e o pouco tempo de descanso do plantel: «Os jogadores não são máquinas»

O FC Porto bateu (1-0) o Santa Clara na deslocação aos Açores, em jogo a contar para a 8.ª jornada da Liga NOS, resultado que coloca os dragões no 2.º lugar da prova, com 16 pontos - menos três que o atual líder Sporting.

No final da partida, Sérgio Conceição parabenizou a sua equipa pela conquista de mais três pontos, apesar do pouco tempo de recuperação após o triunfo (2-0) sobre o Marselha.

"O vento forte fez-se sentir durante o jogo, tornou-o algo pesado para uma equipa que tem pouco mais de 60 horas de recupeção. Também pela capacidade do Santa Clara, uma equipa competitiva e que a jogar aqui no seu estádio complica ainda mais a tarefa. Apelamos ao espírito de sacrifício, não deixar que o adversário chegasse com perigo à nossa baliza. Tivemos algumas ocasiões [para marcar golo], mais na primeira parte do que na segunda. Podíamos ter chegado ao segundo golo. Acho que os jogadores merecem os parabéns pela dificuldade que teve o jogo, não só pelo jogo em si, mas por tudo aquilo que também faz parte", começou por dizer o técnico portista, em declarações à Sport TV.



Vitória sabe mais do que três pontos?

"Levo daqui uma equipa que veio para aqui e que ganhou ao Marselha, também num jogo em que o adversário queria muito ganhar. A qualidade que eles têm tido é fabulosa, toda a gente tem estado muito disponível. Tenho de me sentir realizado e feliz. Agora é preparar já o jogo para a Champions, na terça-feira. Queremos estar em todas as competições, mas temos de começar a olhar de outra forma [para os jogos] porque os jogadores não são máquinas."



Justificação para as poucas alterações na equipa relativamente ao último jogo.

"A nossa prioridade é o campeonato. Chamei os jogadores que estavam melhores para este jogo, se escolhesse outros a resposta também seria a mesma. Pensamos um jogo de cada vez e a equipa que irei escolher [para o próximo encontro] será novamente a que estiver melhor."

Allianz Cup

"São competições internas. Somos uma equipa que luta por títulos e queremos ir o mais longe possível", concluiu.