Sérgio Conceição e o processo disciplinar: «Podia falar mais sobre isso...»

Sérgio Conceição viu ser-lhe interposto um processo disciplinar pela confusão gerada com Renan, no final da derradeira partida do campeonato, mas, em entrevista à RTP, não quis comentar a polémica, garantindo estar focado na final da Taça de Portugal."Normalmente gosto de estar informado daquilo que é a minha profissão, daquilo que são as diferentes opiniões de todos os meios. Esta semana tive a particularidade de não ver, ouvir ou ler. Praticamente não vi televisão, estou e estamos focados no trabalho aqui no Olival. Vocês sabem quando há esta fase final da época há muitas situações a serem programadas…", começou por dizer, sublinhando que falará mais sobre o tema depois do jogo do Jamor."É mais uma situação normal no futebol português... Podia falar mais sobre isso, vou falar com certeza, e como já prometi, depois da final da Taça. Vou guardar a minha opinião e tudo aquilo que tem sido este ano à volta do Sérgio Conceição treinador, à volta do Sérgio Conceição pessoa, à volta daquilo que é a instituição FC Porto. Falarei dessas situações todas, mas agora acho que não é o momento ideal para falar, até porque estou muito mais interessado e focado. E tudo aquilo que pudesse dizer seria de uma forma que não era sentida. E para estar a criar e a levantar mais polémica antes de um jogo tão importante como é uma final da Taça de Portugal, acho que não vale a pena", frisou.