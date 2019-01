Sérgio Conceição e o que Pepe lhe disse quando chegou: «Quero competir»

Sérgio Conceição falou esta sexta-feira pela primeira vez sobre o regresso de Pepe ao Dragão."Encontrei-o bem, com uma vontade enorme de querer ajudar, com a motivação que já lhe conhecia. Pepe é um jogador competitivo, muito sério, excelente profissional e pessoa. Já tinha falado com ele por telefone algumas vezes. É muito agradável trabalhar com ele. Em termos burocráticos está tudo ok", afirmou o treinador portista na conferência de imprensa de antevisão do clássico com o Sporting, sábado às 15h30, sem adiantar se conta com o internacional português para este jogo."Suplente? Não lhe vou dizer. Nunca digo equipas excetuado um ou outro caso, mas não é habitual e não vou fazer hoje. O que disse há pouco tempo é que as nossas equipas não permitem que jogadores entrarem de caras. Mas com o Pepe foi diferente: já conhecia bem o clube, tem relação próxima com vários elementos do clube", referiu."A falar assim até parece que vai acabar a carreira aqui. Mas a primeira coisa que me disse foi: 'mister quero competir'. Isso é fantástico chegar e dizer isso logo quando me cumprimentou. Jogar ou não, não vai ser problema para ele pelo menos nesta fase inicial."